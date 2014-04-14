В 3 сезоне 4 серии сериала «Склифосовский» новая сотрудница явно не в восторге от атмосферы «штурмовщины», царящей в отделении. Тем временем Олегу и Пастухову нужно вытащить с того света молодого парализованного любителя парапланов.