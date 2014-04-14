В 3 сезоне 11 серии сериала «Склифосовский» супруга мучает несчастного Брагина вопросом с жильем. Костик должен помочь одной актрисе с обезображенным лицом. Хромов вынужден столкнуться с вернувшимся сыном и из-за этого теряет позиции.