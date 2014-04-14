В 3 сезоне 2 серии сериала «Склифосовский» врачи продолжают бороться за спасение жертв авиакатастрофы, и медицинский коллектив института полностью истощен. Коллеги узнают о том, что теперь руководить ими будет Нарочинская.
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