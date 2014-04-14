В 3 сезоне 19 серии сериала «Склифосовский» у Полины в голове созревает решение начать все с нуля и съехаться с Земцовым. Однако его бытовые странности вызывают у нее отторжение. Павлова со страстью и энтузиазмом отдается работе.
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