В 3 сезоне 23 серии сериала «Склифосовский» коллектив института сталкивается с серьезной проблемой. Родственники погибшего пациента дают ход своей жалобе на медицинский персонал. В результате кто-то неизбежно должен будет стать козлом отпущения.