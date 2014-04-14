В 3 сезоне 23 серии сериала «Склифосовский» коллектив института сталкивается с серьезной проблемой. Родственники погибшего пациента дают ход своей жалобе на медицинский персонал. В результате кто-то неизбежно должен будет стать козлом отпущения.
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