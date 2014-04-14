В 3 сезоне 8 серии сериала «Склифосовский» Салам потихоньку идет на поправку после операции, чего нельзя сказать о состоянии здоровья Сергея Куликова. Олегу необходимо быстро изыскать денежные средства, чтобы поставить на ноги собственного пациента.
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