В 3 сезоне 5 серии сериала «Склифосовский» в жизни Марины появляется новый спутник, успешный деловой человек. Олег вновь берет на себя большой риск при лечении пациента. Над Пастуховым тем временем сгущаются тучи.
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