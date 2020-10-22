Меню
Шерлок в России 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Шерлок в России
Шерлок в России 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шерлок в России»

В 1 сезоне сериала «Шерлок в России» знаменитый сыщик уезжает из родного Лондона в промозглый Петербург, оставляя на родине верного товарища и всех помощников. В России он чувствует себя абсолютно потерянным, ведь никто не воспринимает его как серьезного эксперта в своей области. К счастью, Шерлок знакомится с Карцевым, который становится его новым партнером. Они живут в квартире на Пекарской улице и занимаются различными преступлениями в Северной столице. А происходит там много чего интересного.

0.0
5.7 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Шерлок в России» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Чужие берега. Часть 1
Сезон 1 Серия 1
22 октября 2020
Чужие берега. Часть 2
Сезон 1 Серия 2
22 октября 2020
Игра на струнах ветра. Часть 1
Сезон 1 Серия 3
29 октября 2020
Игра на струнах ветра. Часть 2
Сезон 1 Серия 4
5 ноября 2020
Дело повелителя. Часть 1
Сезон 1 Серия 5
19 ноября 2020
Дело повелителя. Часть 2
Сезон 1 Серия 6
26 ноября 2020
Сердце Холмса. Часть 1
Сезон 1 Серия 7
3 декабря 2020
Сердце Холмса. Часть 2
Сезон 1 Серия 8
10 декабря 2020
