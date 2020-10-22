В 1 сезоне сериала «Шерлок в России» знаменитый сыщик уезжает из родного Лондона в промозглый Петербург, оставляя на родине верного товарища и всех помощников. В России он чувствует себя абсолютно потерянным, ведь никто не воспринимает его как серьезного эксперта в своей области. К счастью, Шерлок знакомится с Карцевым, который становится его новым партнером. Они живут в квартире на Пекарской улице и занимаются различными преступлениями в Северной столице. А происходит там много чего интересного.