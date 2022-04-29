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Константин Богомолов

Константин Богомолов
Константин Богомолов
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Дата рождения
23 июля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
185 см
Биография Константина Богомолова

Константин Богомолов — российский режиссёр театра и кино, сценарист, писатель, поэт, актёр. Родился в семье критиков Юрия Богомолова и Ольги Ульяновой 23 июля 1975 года в Москве. Родители всячески поощряли и стимулировали творческие начала детей.

Получив образование на филфаке МГУ и режиссёрском ГИТИСа, Константин начал ставить спектакли. Реакция критиков и зрителей на творчество Богомолова менялась от премьеры к премьере: то его постановки восхваляли и давали престижные награды, то ругали и массово сбегали с них.

Богомолов — талантливый и неординарно мыслящий режиссёр, прославившийся нестандартным прочтением классики. Каждый его спектакль — это вызов и сюрприз, поэтому публика охотно идёт в театр на постановки Богомолова.

В кино Константин дебютировал в 2017 году. Здесь он также предпочитает делать громкие проекты. Богомолов срежиссировал эротический триллер, откровенный клип, сериал про серийного маньяка-убийцу. Его первая главная роль тоже стала непростой — известный психотерапевт в кризисе среднего возраста с медикаментозной зависимостью и пропавшей без вести женой.

В жизни Константин достаточно замкнутый и закрытый. Он не любит рассказывать о личном и общается с журналистами в основном на тему своего творчества.

Интересные факты о Константине Богомолове
  • Первые стихи написал ещё в юности. Его произведения печатали в школьном альманахе, когда Константину было всего 12 лет;
  • Старшая сестра Ольга, как и родители, тоже критик;
  • Был женат на Дарье Мороз, есть общая дочь Анна;
  • Участвовал в протестах 2010-х годов;
  • Был доверенным лицом Сергея Собянина, когда тот избирался в мэры Москвы;
  • Стал режиссёром 2015 года по версии издания «GQ»;
  • На бракосочетание Богомолов и Ксения Собчак подъехали к ЗАГСу на катафалке, на котором была надпись «Пока смерть не разлучит нас». После молодожёны венчались;
  • Любит добавлять в проекты эротику, так как она требует особой изобретательности и честности;
  • Не смотрит сериалы.
Фильмография Константина Богомолова
Год, когда я не родился
драма 2017, Россия
0.0
Гнездо глухаря
2016, Россия
0.0
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29 апреля 2022 15:00
Константин Богомолов в первом трейлере сериала Федора Бондарчука «Псих» Премьера шоу должна состояться 5 ноября.
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12 октября 2020 15:49
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