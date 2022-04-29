Константин Богомолов — российский режиссёр театра и кино, сценарист, писатель, поэт, актёр. Родился в семье критиков Юрия Богомолова и Ольги Ульяновой 23 июля 1975 года в Москве. Родители всячески поощряли и стимулировали творческие начала детей.

Получив образование на филфаке МГУ и режиссёрском ГИТИСа, Константин начал ставить спектакли. Реакция критиков и зрителей на творчество Богомолова менялась от премьеры к премьере: то его постановки восхваляли и давали престижные награды, то ругали и массово сбегали с них.

Богомолов — талантливый и неординарно мыслящий режиссёр, прославившийся нестандартным прочтением классики. Каждый его спектакль — это вызов и сюрприз, поэтому публика охотно идёт в театр на постановки Богомолова.

В кино Константин дебютировал в 2017 году. Здесь он также предпочитает делать громкие проекты. Богомолов срежиссировал эротический триллер, откровенный клип, сериал про серийного маньяка-убийцу. Его первая главная роль тоже стала непростой — известный психотерапевт в кризисе среднего возраста с медикаментозной зависимостью и пропавшей без вести женой.

В жизни Константин достаточно замкнутый и закрытый. Он не любит рассказывать о личном и общается с журналистами в основном на тему своего творчества.