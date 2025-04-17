Меню
Новости о сериале «Шерлок в России»

Новости о сериале «Шерлок в России» Вся информация о сериале
Хоровод на Бейкер-стрит: самые необычные вариации Шерлока Холмса в кино
Хоровод на Бейкер-стрит: самые необычные вариации Шерлока Холмса в кино Книга рекордов Гиннесса называет Шерлока Холмса самым экранизируемым литературным персонажем-человеком (чаще легендарного сыщика на экранах появляется только граф Дракула). Уже снято более 250 фильмов по мотивам произведений Артура Конан Дойла, и с каждым годом эта цифра растет. Самые знаменитые киновоплощения Холмса — это советская экранизация с Василием Ливановым, который за эту роль был награжден почетным членством ордена Британской империи, и сериал BBC с Бенедиктом Камбербэтчем, который воплотил образ современного Шерлока. Разбираемся, какие еще вариации гениального детектива встречаются в кино.  
17 апреля 2025 10:06
«Фандорин. Азазель»: сюжет, актеры, отзывы о сериале
«Фандорин. Азазель»: сюжет, актеры, отзывы о сериале Рассказываем, где и как снимали главный российский сериал января.    
27 января 2023 16:42
Евгений Дятлов: лучшие фильмы и сериалы при участии актера
Евгений Дятлов: лучшие фильмы и сериалы при участии актера За свою карьеру Дятлов успел сыграть Добрыню Никитича, Владимира Маяковского и других примечательных персонажей.
15 августа 2022 14:44
Вечно худею, борюсь с альтер эго или убегаю от любви: Тест «На какой российский фильм или сериал похожа твоя жизнь»
Вечно худею, борюсь с альтер эго или убегаю от любви: Тест «На какой российский фильм или сериал похожа твоя жизнь» Всем нам иногда хочется, чтобы мир вокруг походил на кино. Тест Киноафиши даст возможность немного пофантазировать и выяснить, сценарий какого фильма или сериала словно списали с твоей жизни.
1 декабря 2021 11:56
4 российских сериала с нетипичной идеей
4 российских сериала с нетипичной идеей Если вы все еще считаете, что лучшие шоу снимают на Западе, то наш список подготовлен специально для вас! Рассказываем о российских сериалах последних лет, задумка и качество которых оказались на высоте.
1 декабря 2021 11:50
