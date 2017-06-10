В 1 сезоне 15 серии сериала «Незнакомец» после гибели коллеги Ё Чжин мучает чувство вины и она с ещё большим рвением начинает собирать доказательства. В ходе допроса Ши Мок выясняет истинные мотивы преступника, однако всё ещё не может закрыть дело.
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