В 1 сезоне 15 серии сериала «Незнакомец» после гибели коллеги Ё Чжин мучает чувство вины и она с ещё большим рвением начинает собирать доказательства. В ходе допроса Ши Мок выясняет истинные мотивы преступника, однако всё ещё не может закрыть дело.