В 1 сезоне 16 серии сериала «Незнакомец» прокурор отправляется на встречу с тем, кого считает настоящим преступником. Ши Моку необходимо принять тяжелое решение в отношении доказательств, которые могут изменить будущее множества людей.
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