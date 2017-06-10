В 1 сезоне 12 серии сериала «Незнакомец» спецгруппа оказывается на грани расформирования. Ши Мок встречается с председателем издания «Сонмун», а Ё Чжин обнаруживает в подвале Кён Вана неожиданные зацепки по делу о коррупции.