В 1 сезоне 7 серии сериала «Незнакомец» Ши Мок начинает собирать доказательства о причастности к делу Со Дон Чжэ. Ё Чжин организует слежку за прокурором, чтобы выяснить детали его связи с Га Ён, однако мужчина приводит её в неожиданное место.
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