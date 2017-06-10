В 1 сезоне 4 серии сериала «Незнакомец» Хван Ши Мок находит нового неожиданного подозреваемого, однако должен действовать крайне осторожно. Начальство Ё Чжин приказывают оперативнику докладывать о любом продвижении в расследовании прокурора.
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