В 1 сезоне 3 серии сериала «Незнакомец» Хван Ши Мок решает в прямом эфире раскрыть общественности детали расследования самоубийства свидетеля. Прокурор на всю страну даёт рискованное обещание разыскать преступников в течение двух месяцев.