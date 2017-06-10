В 1 сезоне 1 серии сериала «Незнакомец» Хван Ши Мок, будучи ребёнком с редкой аномалией развития, переносит операцию на головном мозге. Повзрослевший герой полностью здоров физически, однако побочные эффекты лечения оказали влияние на его психику.