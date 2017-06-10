В 1 сезоне 1 серии сериала «Незнакомец» Хван Ши Мок, будучи ребёнком с редкой аномалией развития, переносит операцию на головном мозге. Повзрослевший герой полностью здоров физически, однако побочные эффекты лечения оказали влияние на его психику.
Related video
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Авторизация по e-mail