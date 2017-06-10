В 1 сезоне 8 серии сериала «Незнакомец» Ши Моку удаётся арестовать прокурора Со Дон Чжэ с поличным, однако дело всё ещё не закрыто. Ё Чжин пытается противостоять руководству из-за Кён Вана, а Ын Су начинает собственное расследование.
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