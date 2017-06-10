В 1 сезоне 10 серии сериала «Незнакомец» Ши Мок начинает расследование с прокурора Со Дон Чжэ. Ё Чжин беспокоится за безопасность Га Ён и переводит её в другую больницу. Однако вскоре медсестра сообщает офицеру полиции о странном происшествии.
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