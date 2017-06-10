В 1 сезоне 14 серии сериала «Незнакомец» отсутствие реакции Ши Мока на последнее преступление удивляет коллег. Полиция подозревает появление в городе серийного маньяка, а Ё Чжин пытается доказать, что к делу причастен совершенно другой убийца.
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