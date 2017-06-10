В 1 сезоне 5 серии сериала «Незнакомец» новости об очередном убийстве распространяются по стране молниеносно, однако всё совсем не так, как кажется на первый взгляд. К независимому расследованию Ши Мока присоединяется Ё Чжин.
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