В 1 сезоне 13 серии сериала «Незнакомец» спецгруппа официально расформирована руководством без согласия членов команды. Ши Мок возвращается домой после посиделок на крыше с коллегами и обнаруживает в комнате неожиданное послание от преступника.
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