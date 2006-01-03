В 5 сезоне 13 серии сериала «Клиника» любимая пациентка всей клиники доживает последние дни. Чтобы легче пережить этот период, она нанимает психиатра. Все пять стадий принятия проходит не только пациентка, но и Джей Ди с Коксом.