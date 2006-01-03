В 5 сезоне 1 серии сериала «Клиника» Джей Ди втайне от Карлы живет в их с Терком в квартире. Эллиот начинает работать в другой больнице, а Джей Ди получает новую группу стажеров. Терк же подсовывает Карле противозачаточные втайне от нее.