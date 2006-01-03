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Клиника 5 сезон 1 серия смотреть онлайн

Глаза моего стажера
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Все серии 5 сезона «Клиника»
Глаза моего стажера
Сезон 5 / Серия 1 3 января 2006
Мое посвящение
Сезон 5 / Серия 2 3 января 2006
Мой день на гонках
Сезон 5 / Серия 3 10 января 2006
Мои прыткие шары
Сезон 5 / Серия 4 10 января 2006
Мой новый бог
Сезон 5 / Серия 5 17 января 2006
Моя потерянная проницательность
Сезон 5 / Серия 6 17 января 2006
Мой путь домой
Сезон 5 / Серия 7 24 января 2006
Моя большая птица
Сезон 5 / Серия 8 24 января 2006
Моя половина акра
Сезон 5 / Серия 9 7 февраля 2006
Ее рассказ II
Сезон 5 / Серия 10 7 февраля 2006
Трофей моего приятеля
Сезон 5 / Серия 11 28 февраля 2006
Мой кабачок
Сезон 5 / Серия 12 28 февраля 2006
Мои пять стадий
Сезон 5 / Серия 13 7 марта 2006
Мой собственный персональный ад
Сезон 5 / Серия 14 14 марта 2006
Моя лишняя миля
Сезон 5 / Серия 15 21 марта 2006
Моя блестящая идея
Сезон 5 / Серия 16 28 марта 2006
Мой ливерный паштет
Сезон 5 / Серия 17 4 апреля 2006
Мой новый костюм
Сезон 5 / Серия 18 11 апреля 2006
Его рассказ III
Сезон 5 / Серия 19 18 апреля 2006
Мой ланч
Сезон 5 / Серия 20 25 апреля 2006
Мой падший идол
Сезон 5 / Серия 21 2 мая 2006
Мое дежавю, мое дежавю
Сезон 5 / Серия 22 9 мая 2006
Мой уролог
Сезон 5 / Серия 23 16 мая 2006
Мой исход
Сезон 5 / Серия 24 16 мая 2006
О чем cерия

В 5 сезоне 1 серии сериала «Клиника» Джей Ди втайне от Карлы живет в их с Терком в квартире. Эллиот начинает работать в другой больнице, а Джей Ди получает новую группу стажеров. Терк же подсовывает Карле противозачаточные втайне от нее.

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