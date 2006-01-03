В 5 сезоне 22 серии сериала «Клиника» Кокс возвращается на работу, и Эллиот считает, что у него появился страх перед принятием решений. Карла заставляет Терка бросить пить из солидарности с ней, а Джея Ди целый день не покидает ощущение дежавю.
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