В 5 сезоне 22 серии сериала «Клиника» Кокс возвращается на работу, и Эллиот считает, что у него появился страх перед принятием решений. Карла заставляет Терка бросить пить из солидарности с ней, а Джея Ди целый день не покидает ощущение дежавю.