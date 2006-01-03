В 5 сезоне 15 серии сериала «Клиника» отношения Кита и Эллиот становятся серьезными, а Карла и Терк вынуждены обратиться к специалисту, чтобы наконец-то забеременеть. Тем временем все хирурги борются за место штатного врача.