В 5 сезоне 12 серии сериала «Клиника» Джей Ди продолжает поддерживать очень плохого ординатора по кличке Кабачок и плохо обращаться с прекрасно работающим Китом. Пациент Терка и Эллиот умирает, и они случайно теряют его предсмертную записку.