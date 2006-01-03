В 5 сезоне 12 серии сериала «Клиника» Джей Ди продолжает поддерживать очень плохого ординатора по кличке Кабачок и плохо обращаться с прекрасно работающим Китом. Пациент Терка и Эллиот умирает, и они случайно теряют его предсмертную записку.
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