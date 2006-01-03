В 5 сезоне 10 серии сериала «Клиника» из-за появления сексуальной медсестры Карла начинает чувствовать себя старой. Джей Ди знакомит всех с Джули, и друзья просят его на этот раз не портить отношения с хорошей девушкой.
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