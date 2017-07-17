В 1 сезоне 3 серии сериала «Школа 2017» директор сообщает Ра Ын Хо, что отменит наказание, если девушка сможет установить настоящую личность бунтовщика, мистера Икс. Выпускница продолжает слежку за двумя главными подозреваемыми – Дэ Хви и Тэ Уном.
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