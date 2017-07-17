В 1 сезоне 12 серии сериала «Школа 2017» директор гимназии снова предпринимает попытки вычислить бунтовщика, мистера Икс. Тэ Уну и Дэ Хви впервые удаётся поговорить по душам после трагической гибели их общего приятеля в автомобильной аварии.