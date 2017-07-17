В 1 сезоне 14 серии сериала «Школа 2017» мистеру Икс удаётся в очередной раз избежать разоблачения, однако директор всерьёз намерен исключить проблемного ученика в ближайшем будущем. Ын Хо и Са Ран впервые за долгие годы дружбы ссорятся.