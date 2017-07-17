В 1 сезоне 13 серии сериала «Школа 2017» большинство выпускников оказываются в медпункте из-за пищевого отравления после обеда в столовой гимназии. Мистер Икс берётся расследовать очередное происшествие, а главные герои становятся парой.
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