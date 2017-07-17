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Киноафиша Сериалы Школа 2017 Сезоны Сезон 1 Серия 1

Школа 2017 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

Серия 1
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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 17 июля 2017
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 18 июля 2017
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 24 июля 2017
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 25 июля 2017
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 31 июля 2017
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 1 августа 2017
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 7 августа 2017
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 8 августа 2017
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 14 августа 2017
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 15 августа 2017
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 21 августа 2017
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 22 августа 2017
Серия 13
Сезон 1 / Серия 13 28 августа 2017
Серия 14
Сезон 1 / Серия 14 29 августа 2017
Серия 15
Сезон 1 / Серия 15 4 сентября 2017
Серия 16
Сезон 1 / Серия 16 5 сентября 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Школа 2017» выпускница Ра Ын Хо надеется улучшить свой средний балл по успеваемости, чтобы поступить в один из престижных университетов страны. Хён Тэ Ун пытается привлечь внимание отца посредством выходок в классе.

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