В 1 сезоне 1 серии сериала «Школа 2017» выпускница Ра Ын Хо надеется улучшить свой средний балл по успеваемости, чтобы поступить в один из престижных университетов страны. Хён Тэ Ун пытается привлечь внимание отца посредством выходок в классе.
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