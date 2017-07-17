В 1 сезоне 1 серии сериала «Школа 2017» выпускница Ра Ын Хо надеется улучшить свой средний балл по успеваемости, чтобы поступить в один из престижных университетов страны. Хён Тэ Ун пытается привлечь внимание отца посредством выходок в классе.