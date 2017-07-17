В 1 сезоне 10 серии сериала «Школа 2017» выпускница Ын Хо заручается поддержкой одноклассников, когда её снова несправедливо обвиняют. Хи Чхан подозревает девушку в помощи мистеру Икс, а Тэ Ун вдохновляет подругу заниматься любимым делом.