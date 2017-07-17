В 1 сезоне 15 серии сериала «Школа 2017» директору удаётся разоблачить собственного сына и Тэ Ун начинает переживать, что наказание могут получить и его близкие друзья. Мать Хи Чхана надеется отомстить ученику, а Ын Хо пытается защитить парня.