В 1 сезоне 15 серии сериала «Школа 2017» директору удаётся разоблачить собственного сына и Тэ Ун начинает переживать, что наказание могут получить и его близкие друзья. Мать Хи Чхана надеется отомстить ученику, а Ын Хо пытается защитить парня.
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