В 1 сезоне 7 серии сериала «Школа 2017» обнаруживается, что баллы победителей и участников математической олимпиады были сфабрикованы. Тэ Ун становится козлом отпущения, а Дэ Хви получает предложение, от которого ему необходимо отказаться.