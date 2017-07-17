В 1 сезоне 7 серии сериала «Школа 2017» обнаруживается, что баллы победителей и участников математической олимпиады были сфабрикованы. Тэ Ун становится козлом отпущения, а Дэ Хви получает предложение, от которого ему необходимо отказаться.
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