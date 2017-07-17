В 1 сезоне 16 серии сериала «Школа 2017» административный состав гимназии принимает решение об исключении главных героев. Тэ Ун пытается заключить сделку с собственным отцом, чтобы Ын Хо смогла продолжить учёбу и поступить в университет.
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