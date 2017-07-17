В 1 сезоне 2 серии сериала «Школа 2017» выпускница Ын Хо пытается выяснить, кто на самом деле устроил погром в учительской, чтобы снять с себя несправедливые обвинения. С поиском преступника среди одноклассников девушке помогает её лучшая подруга.