В 1 сезоне 2 серии сериала «Школа 2017» выпускница Ын Хо пытается выяснить, кто на самом деле устроил погром в учительской, чтобы снять с себя несправедливые обвинения. С поиском преступника среди одноклассников девушке помогает её лучшая подруга.
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