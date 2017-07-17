В 1 сезоне 8 серии сериала «Школа 2017» Тэ Ун и Ын Хо решают соврать дисциплинарной комиссии, чтобы защитить друга. Дэ Хви понимает, что недавний проступок повлияет на его будущее, а Нам Чжу пытается скрыть положение своей семьи от бойфренда.