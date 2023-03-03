Вышел трейлер финального сезона «Ривердэйла»

Телеканал CW представил трейлер финального седьмого сезона сериала «Ривердэйл». Главные роли в шоу исполняют Лили Рейнхарт («Посмотри в обе стороны»), Коул Спроус («Крутой взлет»), Кей Джей Апа («Верю в любовь»), Камила Мендес («Зависнуть в Палм-Спрингс») и Мэделин Петш («Игра в иллюзию»).

Сериал повествует о приключениях оптимистичного подростка Арчи (Апа) и его друзей. По сюжету, в финале шестого сезона Шерил (Петш) использует свои магические способности, чтобы спасти Ривердэйл от кометы. Ей удается предотвратить катастрофу, однако заклинание вызывает один неожиданный побочный эффект: весь город переносится во времени в 1950-е годы. Из-за временного скачка все герои теряют память о прежних жизнях и вновь становятся школьниками. В образовавшейся новой реальности Бетти (Рейнхарт) и Кевин (Кейси Котт) встречаются, Шерил и Арчи помолвлены, а Вероника (Мендес) оказывается приезжей суперзвездой. К счастью, Джагхеду (Спроус) удается сохранить воспоминания. В новом ролике он пытается убедить товарищей, что им необходимо вернуть Ривердэйл назад в будущее.

Шоураннер проекта Роберто Агирре-Сакаса («Супергерл») обещает, что предстоящие серии будут «совершенно удивительными» и не менее «сумасшедшими», чем предыдущие. Зрители также могут ожидать камео знаменитой ведьмы Сабрины Спеллман в исполнении Кирнан Шипки из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины». Действие обоих шоу разворачивается в одной вселенной.

Премьера седьмого сезона «Ривердэйла» состоится 29 марта.