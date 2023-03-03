Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эскортница" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вышел трейлер финального сезона «Ривердэйла»

Вышел трейлер финального сезона «Ривердэйла»

3 марта 2023 15:04
Вышел трейлер финального сезона «Ривердэйла»

В новых сериях герои переносятся во времени в 1950-е годы.

Телеканал CW представил трейлер финального седьмого сезона сериала «Ривердэйл». Главные роли в шоу исполняют Лили Рейнхарт («Посмотри в обе стороны»), Коул Спроус («Крутой взлет»), Кей Джей Апа («Верю в любовь»), Камила Мендес («Зависнуть в Палм-Спрингс») и Мэделин Петш («Игра в иллюзию»).

Сериал повествует о приключениях оптимистичного подростка Арчи (Апа) и его друзей. По сюжету, в финале шестого сезона Шерил (Петш) использует свои магические способности, чтобы спасти Ривердэйл от кометы. Ей удается предотвратить катастрофу, однако заклинание вызывает один неожиданный побочный эффект: весь город переносится во времени в 1950-е годы. Из-за временного скачка все герои теряют память о прежних жизнях и вновь становятся школьниками. В образовавшейся новой реальности Бетти (Рейнхарт) и Кевин (Кейси Котт) встречаются, Шерил и Арчи помолвлены, а Вероника (Мендес) оказывается приезжей суперзвездой. К счастью, Джагхеду (Спроус) удается сохранить воспоминания. В новом ролике он пытается убедить товарищей, что им необходимо вернуть Ривердэйл назад в будущее.

Шоураннер проекта Роберто Агирре-Сакаса («Супергерл») обещает, что предстоящие серии будут «совершенно удивительными» и не менее «сумасшедшими», чем предыдущие. Зрители также могут ожидать камео знаменитой ведьмы Сабрины Спеллман в исполнении Кирнан Шипки из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины». Действие обоих шоу разворачивается в одной вселенной.

Премьера седьмого сезона «Ривердэйла» состоится 29 марта.

Фото: The CW
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Что подарить киноману на 8 Марта: 19 необычных вариантов Что подарить киноману на 8 Марта: 19 необычных вариантов Читать далее 4 марта 2023
Кровь и черные кружева: история итальянского джалло Кровь и черные кружева: история итальянского джалло Читать далее 26 февраля 2023
10 причин посмотреть сериал «Фишер»: пугающий триллер о реальном маньяке 10 причин посмотреть сериал «Фишер»: пугающий триллер о реальном маньяке Читать далее 2 марта 2023
«Троица», «Офелия» и «Смерть Марата»: произведения искусства, которые цитировали в кино «Троица», «Офелия» и «Смерть Марата»: произведения искусства, которые цитировали в кино Читать далее 28 февраля 2023
Тест: на какой фильм будет похожа твоя весна? Тест: на какой фильм будет похожа твоя весна? Читать далее 1 марта 2023
Что смотреть на выходных: сериал про «Короля и Шута», «Дейзи Джонс и The Six» и последний танец Супер Майка Что смотреть на выходных: сериал про «Короля и Шута», «Дейзи Джонс и The Six» и последний танец Супер Майка Читать далее 3 марта 2023
От Душечки до Харли Квинн: 11 легендарных блондинок в истории кино От Душечки до Харли Квинн: 11 легендарных блондинок в истории кино Читать далее 1 марта 2023
44 года спустя: как изменились актеры фильма «Москва слезам не верит» 44 года спустя: как изменились актеры фильма «Москва слезам не верит» Читать далее 4 марта 2023
10 новых остросюжетных детективов, которые вы посмотрите на одном дыхании 10 новых остросюжетных детективов, которые вы посмотрите на одном дыхании Читать далее 2 марта 2023
Смертельная слава: 9 известных актеров, которые погибли во время съемок Смертельная слава: 9 известных актеров, которые погибли во время съемок Читать далее 27 февраля 2023
Related video