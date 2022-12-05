Меню
Сериалы
Королевство
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
В Москве на большом экране состоится эксклюзивный показ «Королевства: Исход» Ларса фон Триера
Мероприятие пройдет в кинотеатре «Художественный».
Написать
5 декабря 2022 14:43
Ларс фон Триер допускает, что больше не будет снимать кино
Также режиссер признался, что не в полной мере доволен третьим сезоном «Королевства».
Написать
3 декабря 2022 18:57
В России третий сезон «Королевства» Ларса фон Триера выйдет на Okko и «Кинопоиске»
Также на обоих платформах выйдут предыдущие две части культового датского сериала.
Написать
29 ноября 2022 10:52
Что смотреть на выходных: «Черный Адам», семейка Аддамс и «Стражи галактики»
На этой неделе стриминги предлагают разгадать тайны семейки Аддамс, посмеяться над культом молодости, похитить известного артиста и отправиться к морю.
Написать
25 ноября 2022 15:00
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй»
Сильвестр Сталлоне создает свою криминальную империю, Милли Бобби Браун открывает детективное агентсво, Джейсон Момоа провожает в мир снов, а Антон Лапенко разбирается с обидчиком по-мужски.
Написать
1 ноября 2022 12:00
Ворота в потустороннее открываются вновь в трейлере третьего сезона «Королевства» Ларса фон Триера
Новые серии продолжат канву, оборвавшуюся в 1997 году.
Написать
30 сентября 2022 10:49
Ларс фон Триер рассказал, каково ему работать с болезнью Паркинсона
Режиссер не собирается заканчивать карьеру.
Написать
2 сентября 2022 14:44
Третий сезон «Королевства» Ларса фон Триера получил вступительную заставку и новые постеры
Подзаголовок сезона — «Исход».
Написать
23 августа 2022 13:58
Вышел первый тизер третьего сезона «Королевства» Ларса фон Триера
Дата премьеры пока не анонсирована.
Написать
30 июня 2022 13:49
Ларс Миккельсен и Николай Ли Каас сыграют в третьем сезоне «Королевства» Ларса фон Триера
Артисты присоединились к членам оригинального каста.
Написать
2 июня 2021 16:31
Ларс фон Триер снимет третий и финальный сезон культового сериала «Королевство»
Впервые за три года постановщик вернется в режиссерское кресло.
Написать
18 декабря 2020 10:57
