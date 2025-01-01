Меню
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Королевство, список сезонов
Riget
18+
Год выпуска
1994
Страна
Дания
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
DR1
Стрим-сервис
Viaplay
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
8.2
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Королевство»
Сезон 1 / Season 1
4 эпизода
24 ноября 1994 - 15 декабря 1994
Сезон 2 / Season 2
4 эпизода
1 ноября 1997 - 22 ноября 1997
Сезон 3. Исход / Season 3. Exodus
5 эпизодов
9 октября 2022 - 30 октября 2022
