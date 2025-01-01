Меню
Постер сериала Королевство
Riget 18+
Год выпуска 1994
Страна Дания
Эпизод длится 60 минут
Телеканал DR1
Стрим-сервис Viaplay

0.0
8.2 IMDb
Список сезонов сериала «Королевство»
Королевство - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
4 эпизода 24 ноября 1994 - 15 декабря 1994
 
Королевство - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
4 эпизода 1 ноября 1997 - 22 ноября 1997
 
Королевство - Сезон 3. Исход / Season 3. Exodus Сезон 3. Исход / Season 3. Exodus
5 эпизодов 9 октября 2022 - 30 октября 2022
 
