Актеры сериала «Королевство»

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Стеллан Скарсгард
Stellan Skarsgard
The Swedish lawyer
Удо Кир
Udo Kier
Aage Krüger / Little Brother
Гита Нёрбю
Ghita Nørby
Rigmor
Бор Ове
Baard Owe
Prof. Palle Bondo
Петер Мюгинд
Peter Mygind
Mogge
Søren Pilmark
Krogshøj
Birgitte Raaberg
Judith
Ernst-Hugo Järegård
Helmer
Holger Juul Hansen
Moesgaard
Kirsten Rolffes
Sigrid Drusse
Otto Brandenburg
Hansen
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