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Киноафиша Сериалы Королевство Актеры и роли

Актеры сериала «Королевство»

Актеры сериала «Королевство» Вся информация о сериале
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард Stellan Skarsgard
The Swedish lawyer Удо Кир
Удо Кир Udo Kier
Aage Krüger / Little Brother Гита Нёрбю
Гита Нёрбю Ghita Nørby
Rigmor
Бор Ове Baard Owe
Prof. Palle Bondo
Петер Мюгинд Peter Mygind
Mogge
Søren Pilmark
Krogshøj
Birgitte Raaberg
Judith
Ernst-Hugo Järegård
Helmer
Holger Juul Hansen
Moesgaard
Kirsten Rolffes
Sigrid Drusse
Otto Brandenburg
Hansen
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