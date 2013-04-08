В 3 сезоне 23 серии сериала «Реальные пацаны» отец Валерии приезжает в российскую столицу с целью наладить отношения в семье дочери. В итоге Коля со своими отправляется к семейному фотографу. Сам Иваныч в это время наводит порядок на работе зятя.