В 3 сезоне 23 серии сериала «Реальные пацаны» отец Валерии приезжает в российскую столицу с целью наладить отношения в семье дочери. В итоге Коля со своими отправляется к семейному фотографу. Сам Иваныч в это время наводит порядок на работе зятя.
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