В 3 сезоне 24 серии сериала «Реальные пацаны» Ник остается присматривать за маленьким сыном, пока жена занята. К нему в гости приходят старые друзья и тут же устраивают наводнение. Ознобихин узнает не самую приятную правду о своей знакомой Свете.
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