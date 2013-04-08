В 3 сезоне 9 серии сериала «Реальные пацаны» Коля серьезно переживает из-за грядущей проверки на детекторе лжи. Для храбрости он выпивает специальный коктейль по рекомендации приятеля. Параллельно Эдик выдает Валю за свою новую уборщицу.
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