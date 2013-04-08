В 3 сезоне 26 серии сериала «Реальные пацаны» Ник вступает в жестокое соревнование за звание старшего менеджера, которое оказывается вакантным в его магазине. Но у него много соперников. Параллельно Базанов снова наводит порядок на работе.
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