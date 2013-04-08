В 3 сезоне 7 серии сериала «Реальные пацаны» главные герои начинают вспоминать о своих прошлых отношениях. Таким образом, Николай случайно выяснил, что его экс-девушка отсиживает срок в тюрьме. Эдик и Машка знакомятся со звездными соседями.