В 3 сезоне 7 серии сериала «Реальные пацаны» главные герои начинают вспоминать о своих прошлых отношениях. Таким образом, Николай случайно выяснил, что его экс-девушка отсиживает срок в тюрьме. Эдик и Машка знакомятся со звездными соседями.
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