В 3 сезоне 11 серии сериала «Реальные пацаны» мать Наумова и ее новый супруг Армэн отправляются за покупками в самый роскошный и популярный столичный магазин. Как ни странно, за время их последнего визита там изменилось слишком много всего...
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