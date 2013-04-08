В 3 сезоне 18 серии сериала «Реальные пацаны» у главного героя и его жены есть немного времени, чтобы подумать о своем браке. Коля пытается переспать с коллегой, но у него ничего не выходит. Вован хочет жениться на Вале, но у него тоже ждет неудача.